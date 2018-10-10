Başkent'te arbede

Başkent'te tren garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişinin anıldığı törende gerginlik çıkaran gruba polis müdahale etti.

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde yaşanan patlamaların yıl dönümünde DİSK, KESK üyeleri ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, patlamanın yaşandığı alana karanfil bırakarak ölenleri andı. CHP ve HDP milletvekillerinin de katıldığı anma töreni, patlamanın yaşandığı saat 10.04'te saygı duruşu ile başladı. “Gün gelecek devran dönecek, katiller halka hesap verecek” sloganlarının atıldığı törende hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan anma törenine katılanlar, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alana iki kez üst aramasından geçirilerek alındı. Güvenlik noktalarında gerginlik çıkaran bir grup ise Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesi ile alandan uzaklaştırıldı.