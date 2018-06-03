Başkent’te arıcıların yüzü gülüyor

Başkent’teki tüm ilçelere kovan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 bin arı yetiştiricisine 9 bin 250 arılı kovan desteği sağladı. Yüzde 25 katkı payı ve yüzde 75 hibeyle sağlanan “Arılı Kovan ve Malzeme Desteği” kapsamında başvuruda bulunup katkı payını yatıran çiftçilere 5 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Arıların güneşin doğmasıyla birlikte araziye çıkarak, akşam saatlerinde kovana geri dönmeleri nedeniyle kovan dağıtımı akşam saatlerinde yapıldı. Arı yetiştiricilerine teslim edilen arılı kovanlar daha sonra çiftliklere yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimatıyla Başkent’te tarım ve hayvancılığa destek çalışmalarını hızlandıran belediye, bu kapsamda Ankara’nın dört bir tarafına arılı kovan desteği sağlamış oldu. Arıcıların yüzünü güldüren arılı kovan desteği sayesinde Başkent balının markalaşmasından üretiminin arttırılmasına kadar pek çok fayda da sağlanacak. Başkent’in en uzak ilçelerinden olan Evren ve Şereflikoçhisar’dan başlayan arılı kovan dağıtımına en çok talep ise Beypazarı’ndan geldi. Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı’nda 282 arı yetiştiricisine bin 410 arılı kovan desteğinde bulundu. Arılı kovan dağıtımının son durağı ise Pursaklar ile aralarında Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Keçiören ve Mamak’ın da bulunduğu bazı merkez ilçeler oldu.

Malzeme dağıtımı haftaya başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, arı kovanları dağıtımının tamamlamasının ardından Başkentli arı yetiştiricilerine bir başka desteği olan malzeme dağıtımına da önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Arılı kovan dağıtımından faydalanan arıcılara yapılacak malzeme desteği içinde arı kıyafeti, eldiven, körük ve 2 KG arı otu olacak.