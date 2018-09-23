Başkent'te "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlandı

Cadde'de bisiklet turu düzenlendi.

Her yıl 16- 22 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan “Avrupa Hareketlilik Haftası” sebebiyle düzenlenen etkinlikte Bahçelievler 7. Cadde 10.00-15.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak, yayalara ve bisikletlilere tahsis edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Ankara'daki büyükelçiler, Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi Murat Yumrutaş ve çok sayıda davetli, bisikletleriyle 7. Cadde boyunca pedal çevirdi.

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, ulaşımda çeşitlendirmenin önemine vurgu yaparak, “Daha fazla yürüyelim, dDaha fazla bisiklete binelim. Toplu taşım araçlarını daha fazla kullanalım. Metromuzda ve otobüsümüzde bisikletimize yer bulalım. Bisikletlerimize sokak ve caddelerde bisiklet yolu ayıralım. Akaryakıt yakmayalım, yağlarımızı yakalım. Hareket berekettir” dedi.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, amaçlarının sürdürülebilir kentsel ulaşımı teşvik etmek olduğunu söyleyerek, "Bizim bu haftadaki sloganımız ‘Çeşitlendir ve Devam Et'. Farklı ulaşım araçlarını teşvik etmek ve trafik sıkışıklığını azaltmak” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de, etkinliğin insanları toplu taşımaya teşvik ederek, bisiklet kullanımını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, “2002 yılından itibaren bu etkinliğe katılan belediye sayısı yediyi geçmemiş. Ama bu yıl 25 belediye bu etkinlikleri gerçekleştiriyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak hedefimiz bunu Türkiye sathına yaymak ve bu etkinliği geliştirmek” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, cadde esnafının ve vatandaşın memnuniyetini ölçeceklerini dile getirerek, memnuniyet varsa bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Temsilcisi Murat Yumrutaş da etkinlikte kısa bir konuşma yaparak, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar etkinlikten memnun kaldı

Kent yaşamında insanları toplu taşımaya teşvik ederek, bisiklet kullanımını artırmak ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirerek daha sağlıklı alternatifleri teşvik etmek amacıyla “Çeşitlendir ve Devam Et” sloganıyla düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 57 yaşındaki Figen Görgü, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunun altını çizerek, “Hareket edelim, bisiklet sürelim. Egzoz dumanı olmadan, çevremizi kirletmeden. Aktif olarak 1 senedir bisiklet kullanıyorum. Ben ‘arabadan in, bisiklete bin diyorum' herkese. Bisiklet insanı mutlu eden özgür bir araç. Torunlarıma alacağım ilk hediye de bisiklettir” şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Yağız Mert Çakmak ise etkinlik dolayısıyla memnuniyetini belirterek, “Ankara'da bisiklet etkinliklerinin olması, biz bisikletçiler için de iyi oluyor” dedi.

79 yaşındaki Mustafa Enginar, Bahçelievler 54. Cadde'de oturduğunu belirterek, “Ben de sporla 1949 senesinden beri ilgiliyim. Güzel bir etkinlik, sporla ilgili etkinliklerin daha fazla yapılmasını dilerim” ifadelerini kullandı.