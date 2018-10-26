Başkentte balık boyu denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, şehre giren ve Ankara Balık Hali'nde satışa sunulan balıkları denetledi. Balıkların boyu kriterleri ve avlanma zamanlarını denetleyen ekipler, kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uygularken, uygunsuz balıklara el koydu.

Toplam 22 ekip olarak işe koyulan denetçiler, sabah saat 04.00 sıralarında şehir girişlerinde balık yüklü kamyonetleri durdurarak, araçlarda arama yaptı. Daha sonra Ankara Balık Hali'ne geçen Su Ürünleri Kontrol ekipleri, buradaki 12 iş yerinde incelemelerde bulundu. Tezgahlara dizilen çeşit çeşit balıkları ve depolardaki balıkları denetleyen ekipler, saklanma koşullarını da değerlendirdi.

Denetlemenin başında bulunan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankaralıların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak üzere bu gece 22 ekiple beraber su ürünleri denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öncelikli olarak saat 04.00 sıralarında Karadeniz'den ilimize gelen araçların yol kontrollerini yaptık. Ardından da Ankara Balık Hali'nde denetimlerimiz sürüyor. Burada 12 tane iş yeri var. Buraya gelen balıklar ilimizde faaliyet gösteren 377 civarındaki perakende esnafa dağıtılıyor” ifadelerini kullandı.

Bu yıl içinde yaklaşık 5 bin 700 kez su denetimde bulunduklarını ifade eden Korkmaz, denetimlerde öncelikle balıkların avlanma zamanı ve boy kriterlerine uyum konusunu önemsediklerini söyledi.

“18 kasa civarında balığa boy ihlalinden el konuldu”

Korkmaz, Ankara Balık Hali'nde denetime tabi tutulan 12 iş yerinde de teknik veya hijyenik açıdan bir soruna rastlamadıklarını belirterek, “Ancak bazı iş yerlerinde özellikle istavritte 18 kasa civarında balığa boy kriterine uyulmadığı için ekiplerimiz tarafından el konuldu. Bu işletmelere idari para cezası uygulanacak, akabinde bu el konulan balıklar, halk sağlığı açısından bir sorun teşkil etmiyorsa satışı gerçekleştirilecek. Eğer sağlık açısından risk taşıyorsa gerekli imha işlemleri yapılacaktır” dedi.