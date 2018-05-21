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21 Mayıs 2018 10:47

Başkent’te balıkçılık artırılacak

Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı arasında, Başkent’teki göl ve göletlerin balıklandırılması için işbirliği protokolü imzalandı.

Başkent’te balıkçılık artırılacak

21 Mayıs 2018 10:47


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla Başkent’te tarım ve hayvancılığa destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu desteklerine balıkçılık faaliyet alanını da ekledi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü işbirliği ile bundan sonra Başkent’te balıkçılık faaliyetleri geliştirilecek. Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden temin edeceği yavru sazan balıkları, göl ve göletlerde çoğaltılacak.



Akademik destekle balıkçılık


Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun arasında imzalanan protokol ile öncelikle belediye sınırları içerisindeki göl ve göletlerde sazan balığı popülasyonu artırılacak.


Büyükşehir Belediyesi, ileri aşamada balık çeşitliliğini sağlayarak, balıklandırma faaliyetlerinin takibi, raporlanması, bozulan balık habitatlarının rehabilitasyonu için de akademik destek alacak. İki yıl boyunca devam edecek proje kapsamında gerekli alt yapı çalışmalarıyla birlikte doğal türler hakkında farkındalığı artıracak çalışmalar da yapılacak.


Bölge sosyo-ekonomik yönden kalkınacak


Protokol sayesinde bölge halkının sosyo - ekonomik yönden kalkınacağına dikkat çeken Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bu tip konularda iş birliğine her zaman hazırız. Bu protokolle Başkent’te sportif balık avcılığının gelişmesine de katkı sağlanacak" dedi.



Ortak proje


Balıkçılık faaliyetlerine akademik desteğin verilmesinin balık avlayanlar kadar ekolojik denge açısından da önemli olduğunu vurgulayan Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu ise, "Birçok problemin çözümü ancak işbirliği ile mümkün. Birçok noktada ilgili kurumların ortak hareket etmesi bu nedenle önem kazanıyor. Bilirkişi ve akademisyen tarafı olan üniversitelerle işbirliği yapmayı bu noktada önemsiyoruz" diye konuştu.




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