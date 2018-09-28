Başkent'te balıklandırma projeleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'teki göl ve göletleri balıklandırma faaliyetlerine devam ediyor.

Başkent'te balık popülasyonunu artırmak için birçok kurumla işbirliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte doğal alabalık üretimi için harekete geçti.

Pilot uygulama

Başkent'teki sportif olta balıkçılığını teşvik etmek, bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" ile pilot uygulamayı da başlattı. Bu kapsamda 5 bin yavru alabalık, Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde bulunan Karagöl'e bırakıldı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar ile birlikte Karagöl'de balıklandırma faaliyetine katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu,"Karagöl'de yaptığımız balık salımın ardından çeşitli ölçüm ve değerlendirmeler yapılacak. Ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek uygulamanın başarılı olması halinde, Başkent'teki diğer göl ve göletlerde de balıklandırma çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.