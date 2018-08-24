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24 Ağustos 2018 10:51

Başkent’te “ballı” hasat

Başkent’in birçok ilçesinde olduğu gibi Mamak Lalahan’da da arıcılar ürettikleri balı hasat etmeye başladı.

Başkent’te “ballı” hasat

24 Ağustos 2018 10:51


Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkent balını markalaştırmak ve üretimini artırmak amacıyla arılı kovan ve malzeme dağıtımı ile desteklediği Ankaralı arıcılar, ürünlerini almanın sevincini yaşıyor. Mayıs ayında bal üretimine başlayan arılar, Temmuz ayının başlarına kadar peteklerini hazırlıyor. Arıcılar için de hasat zamanı Ağustos ayı başlarından itibaren başlıyor.



Kuraklığa rağmen 100 kilo bal hasadı


Mamak Lalahan’da 6 yıldır arıcılıkla uğraşan üniversiteli genç çiftçilerden 28 yaşındaki İskender Yılmaz, iki senedir Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı arılı kovan desteğinden yararlandığını ifade ederek, Büyükşehir’in hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinden aldığı 5 arılı kovanla birlikte toplam 25 tane arılı kovanı olduğunu belirten Yılmaz, bu sene kurak geçmesine rağmen 100 kiloya yakın bal hasat ettiklerini söyledi.



"Arı otu sayesinde balda verim arttı"


Bal süzme işlemi sonrası aldıkları ürünün sevincini yaşayan İskender Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesinin verdiği arılı kovanlar güzel ve kaliteli. Ayrıca dağıtılan arı otlarının da çok faydasını görüyoruz. Arı otlarını ekiyoruz. Böylece verim daha çok oluyor. Bir dönümde 100 kiloya kadar bal verimi oluyor. Biz hizmetten çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesine bizlere sunduğu bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



"Ankara balı" marka olma yolunda


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, Ankara’nın merkez dahil ilçelerinin arıcılık potansiyeli bakımından çeşitli ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ankara balı kaliteli bal sınıfına giriyor hatta namı yüzyıllar öncesine dayanıyor" bilgisini paylaştı.




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