Başkentte barkot kontrolleri sıklaştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, "Hakkaniyetli bir kontrol ve denetim yaparak, kanunların bize verdiği yetkileri daha doğru kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bazı faydacıların kontrol ve denetiminin daha sağlıklı yapılmasını planlıyoruz. Kontrol ve denetimlerimizi aralıksız devam ediyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yaş meyve ve sebzede fiyat kontrolü amacıyla hayata geçirilen Hal Kayıt Sisteminin doğru şekilde uygulanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, zabıta ekiplerine hizmet içi eğitim verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Ticaret Bakanlığı ve Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü uzmanları uygulamanın detaylarını anlattı. Tarladan çıkan ürünün tüketiciye hakkaniyetli fiyatlarla ulaşması için hayata geçirilen hal kayıt sistemi sayesinde, tezgahtaki ürünün nerede ve nasıl üretildiği, tarladan hangi fiyatla hangi tarihte çıktığı ve tezgaha ulaştığı süre ve maliyeti görülüyor. Market ve pazarlarda yaş meyve ve sebzelerde bulunması gereken künyelerin tek tek anlatıldığı eğitimde, künyelerde bulunan kare kodların akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlarla nasıl kontrol edileceği de detaylı şekilde zabıtalara gösterildi.

Eğitime katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, eğitimle kanunların zabıtaya verdiği yetkiyi doğru kullanmalarını amaçladıklarına dikkat çekti. Barkot kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ve daha da sıklaştırılacağını belirten Yücel, "Amacımız vatandaşın daha rahat alışveriş yapması ve bilinçlenmesi. Hakkaniyetli bir kontrol ve denetim yaparak, kanunların bize verdiği yetkileri daha doğru kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bazı faydacıların kontrol ve denetiminin daha sağlıklı yapılmasını planlıyoruz. Kontrol ve denetimlerimizi aralıksız devam ediyor. İl Ticaret Müdürlüğü ile bu eğitimde gözümüzden kaçan hususları ortaya koyup faydacıların, fırsatçıların önüne geçmeyi istiyoruz. Halktan güzel tepkiler aldık, gerçekten inanılmaz destek gördük" ifadelerinde bulundu.