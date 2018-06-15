Başkent’te bayram sabahı

Pek çok milletten Müslüman, bayram namazını Kocatepe Camii’nde kıldıktan sonra birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Ramazan Bayramında Türkiye’nin dört bir yanında olduğu Ankara’da da güne bayram namazıyla başlandı. 7’den 70’e pek çok vatandaş camilere akın ederken, Kocatepe Camii her bayram olduğu gibi yine Müslümanlarla doldu taştı. Türk vatandaşların yanı sıra Yemen, Ürdün, Irak gibi Müslüman ülkelerden okumak için gelen gençler bayram namazını eda etti.

Namaz sonrasında caminin avlusunda sıra oluşturan cemaat birer birer bayramlaştı. Avluda minikler el öperken, büyükler de çocukların yüzlerini okşadı. Bayrama ulaşmaktan dolayı Allah’a şükürler eden Ankaralılar, büyüklerini ve kabirleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Ürdün’den okumak için Türkiye’ye gelen Muhammed Zaid, ramazan ayını Türkiye’de çok güzel geçirdiğini belirterek, “Allah sizlerin devletini korusun inşallah. Türkiye’de yaşadığım için gerçekten çok memnunum. Ramazan çok güzel geçti, bayram namazını ilk defa burada kılıyorum. Ben Ürdünlüyüm, eğitim için buraya geldim, yüksek lisans yapıyorum burada, bitmek üzere. Ramazan burada çok güzel geçti, insanlar iftarlarda birlikte sohbet muhabbetle birlikte yemek yiyorlar. Ramazan ayı Türkiye ile Ürdün arasında tamamen farklı. Ramazan burada daha güzel. Bizim orada ramazan daha uzun geliyor. Burada çabuk geçiyor, hava serin, orda hava da çok sıcak. İftar yaptıktan sonra da güzel etkinlikler oluyor. Hamamönü mesela çok güzel bir yer. Allah sizleri korusun inşallah Türkiye çok güzel bir ülke” diye konuştu.

Kocatepe Camii’nde her milletten Müslümanın bir arada bayramı karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, “Evimiz yakın olduğu için burayı tercih ettik. Tabi bir de burada her milletten Müslümanların bir araya gelmesinin de payı var. Ramazan çok güzel geçti. Rabbimize şükrediyoruz bizi bu aya kavuşturduğu için. Tatilimiz yok, gurbetteyiz zaten. Trabzonluyuz ama bayram kısa olduğu için gidemiyoruz. Burada geçireceğiz. Tatil düşüncemiz yok, bayramda tatile gitmeyi de tasvip etmiyoruz. Önemli olan yakınları ziyaret etmek, akrabalık bağlarını kuvvetlendirmektir” ifadelerini kullandı.

Yemenli öğrenciler olarak her bayram Kocatepe Camii’ne geldiklerini aktaran genç, “Biz Yemenli öğrenciler her bayram buradayız. Ben üç yıldır Ankara’dayım. Yemenliler toplanıyoruz burada bayramlaştıktan sonra Yemenli çocuklara hediyeler alıyoruz, beraber kahvaltı yapıyoruz. Yemen’de yaşadığımız gibi burada da yaşıyoruz bayramı. Yurtlarda kalan öğrencilere biraz farklı gelebiliyor burası. Çünkü yemekleri biraz farklı. Bana göre ramazan ayı Yemen’de daha güzel geçiyor. Müslüman ülkelerdeki karışık durumları biliyorsunuz zaten. İnşallah bundan sonra işlerimiz hayırla geçer” açıklamasında bulundu.