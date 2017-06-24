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24 Haziran 2017 18:03

Başkent’te bayram trafiğine helikopterli destek

Başkent’te, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla oluşacak trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla helikopter destekli çalışmalar yürütülüyor.

Başkent’te bayram trafiğine helikopterli destek

24 Haziran 2017 18:03

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, havadan yaptığı kontrollerde tespit edilen trafik yoğunluğuna göre, ekipleri sevk ederek trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor.


Ramazan Bayramı tatilini fırsat bulan vatandaşlar, tatili şehir dışında geçirmek için yollara düştü. Başkent’te tatilcilerin neden olduğu trafik yoğunluğunu çözmek için helikopter destekli çalışmalar yürütülüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube’de görevli polislerce Samsun ve Konya yolu üzerinde kontroller yapıldı. Trafik yoğunluğuna neden olan olayları tepeden tespit eden trafik polisleri, irtibatta bulunduğu ekipleri olay yerine göndererek sorunu kısa sürede çözmeye çalışıyor. Hava destekli denetimler sayesinde trafik kazalarına da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.



Amerika’da polislerin kullandığı helikopter ile aynı sistem


Havada 3 saat kesintisiz denetim yapabilen helikopterde iki pilot, Bölge Trafik Şube Müdürlüğünden bir komiser ve bir de görüntü operatörü görev yapıyor. Helikopterin ön kısmında 360 derece dönebilen kamera mevcut. Kameradan alınan görüntüler helikopterin içerisindeki iki monitöre anbean yansıyıp kesintisiz görüntü aktarımı yapabiliyor. Operatör ise joystick benzeri bir kumandayla kamerayı yönlendirip görüntü alınmasını istediği noktaya yakınlaştırabiliyor. 500 metre yükseklikten denetim yapan helikopterle araçların plakaları ve içindeki kişiler net olarak görülebiliyor. Denetim için kullanılan helikopter, Amerika’daki polislerin kullandığı helikopterler ile aynı sistemde.




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