Başkent’te belediyeye ait kamyon devrildi: 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesi Atakent Mahallesi’nde 540. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asfaltlama çalışması yapılırken zeminin çamur olmasından dolayı belediyeye ait 06 GKP 39 plakalı kamyon, yokuş yukarı damper kaldırmasıyla yan yattı. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü Serkan C., kazadan hafif yaralı olarak çevre sakinleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, kaza mahalline gelen sağlık ekipleri tarafından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kaza yerinde önlem alırken, belediye görevlileri iş makineleriyle devrilen kamyonu kaldırdı. Kaza ile ilgili trafik ekiplerince inceleme başlatıldı.