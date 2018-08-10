Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 11:48

Başkent’te beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Ankara’da bir altgeçidin inşaatı sırasında şantiyedeki bir beton mikseri devrildi.

Başkent’te beton mikseri devrildi: 1 yaralı

10 Ağustos 2018 11:48

Kazada, beton mikserinin şoförü yaralandı.


Ankara’daki Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Telekom Kavşağı altgeçit köprüsünün inşaatı sırasında şantiyedeki bir beton mikseri devrildi.


Alınan bilgiye göre, iki aracın yan yana şantiye alanına girmeye çalıştığı sırada, beton mikseri, toprak alandaki yoldan dışarı çıkarak yan yattı.


Olayda can kaybı yaşanmazken, devrilen beton mikserinin şoförü K.K’nin ise hafif yaralandığı ve tedavi edilmek üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç