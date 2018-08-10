Başkent’te beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kazada, beton mikserinin şoförü yaralandı.

Ankara’daki Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Telekom Kavşağı altgeçit köprüsünün inşaatı sırasında şantiyedeki bir beton mikseri devrildi.

Alınan bilgiye göre, iki aracın yan yana şantiye alanına girmeye çalıştığı sırada, beton mikseri, toprak alandaki yoldan dışarı çıkarak yan yattı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, devrilen beton mikserinin şoförü K.K’nin ise hafif yaralandığı ve tedavi edilmek üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.