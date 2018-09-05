Başkent’te bir anne oğlunun uyuşturucu işine kurban gitti

Cinayet zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğim günlerde Altındağ ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık İ. isimli şahıs H.D., U.Ö. ve A.G. ile uyuşturucu alışverişi sırasında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu H.D., U.Ö. ve A.G. olay yerinden ayrıldı. 3 şahıs belli bir süre sonra Tarık İ.’nin evinin önüne geldi. Tarık İ. ise o sırada annesi Gurbet İ., ile birlikte binanın önünde oturuyordu. Burada yaşanan tartışma sonucu, saldırgan H.D., U.Ö. ile A.G. yanlarında getirdikleri silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucu kurşunlar anne Gurbetİ.’ye isabet ederken, oğlu Tarık İ. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular durumu ilgili yerlere bildirdi.

Anne tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan anneyi tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan anne Gurbet İ. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise etrafta çevre güvenliğini alarak durumu Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi. İnceleme ekipleri olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.

Özel Harekat destekli operasyonla yakalandılar

Öte yandan cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşgali belirlenen U. Ö. (23), A. G. (22) ve H. D. (19) takibe aldı. Gümüşdere Mahallesi’nde Orhan O’ya ait evde kaldıkları belirlenen şüpheliler, Cinayet Büro dedektifleri ile birlikte PÖH’ün de desteğiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar tutuklandı

Evde yapılan aramada, 93 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 925 lira ele geçirildi. Olayda kullanılan pompalı tüfek ile tabanca ise Uğur Öztürk’ün annesinin evinde bulundu. Öztürk’ün, çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.