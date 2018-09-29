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Başkent'te çakmak gazı bomba gibi patladı: 3 yaralı

Ankara’da park halindeki kamyonet içinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Ankara'da park halindeki kamyonet içinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kanuni Mahallesi 801. Sokak üzerindeki bir gecekondunun bahçesinde park halinde bulunan 35 AD 2631 plakalı kamyonette çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. O esnada araç içinde gaz kokladıkları iddia edilen henüz çocuk yaşlardaki Ş.S., B.U. ve E.E. şiddetli patlama sonucu yaralandı.


Patlama sesini duyan ev halkı hemen aracın yanına gelerek, vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan çocukların yardımına koştu. İhbar üzerinde kısa sürede olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar hastanelere kaldırıldı.


Gecekondunun bahçesine emniyet şeridi çekerek koruma altına alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Araç sahibinin ve ev halkının ifadelerini alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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