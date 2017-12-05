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05 Aralık 2017 08:37

Başkent’te çalıntı otomobili ateşe verdiler

Ankara’da kimliği belirsiz kişilerce çalınan otomobil, sokak ortasında kundaklandı.

Başkent’te çalıntı otomobili ateşe verdiler

05 Aralık 2017 08:37

Alev topuna dönen araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce gasp edilen bir otomobil, Yukarı Yahyalar Mahallesi 970. Sokak üzerinde ateşe verildi. Tamamen yanan otomobilden yaklaşık 10 metre yüksekliğinde alevler yükselmeye başladı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.




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