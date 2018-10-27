Başkent'te çifte koşu

yıl dönümü vesilesiyle Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları düzenlendi. Cumhuriyet Kupası koşusunu Serkan Yıldızhan'ın sahibi olduğu Taykut isimli atıyla jokey Halis Karataş 10'uncu defa kazanırken, 80. Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusunda ise Ergun Kalabak'ın sahibi olduğu, Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Finesse" isimli at birinciliği elde etti.

10'uncu defa kazandı

İlk olarak 1981 yılında Cumhuriyetin kuruluşu adına düzenlenen Cumhuriyet Kupası koşusunu kazanan isim Halis Karataş olurken, çim pistte bin 600 metrede yapılan bugünkü yarışı da 10'uncu defa Serkan Yıldızhan'ın sahibi olduğu Taykut isimli atıyla Halis Karataş kazandı. Karataş, koşu sonrasında düzenlenen törenle Cumhuriyet Kupası'nı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'un ellerinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Selim Kaya'nın

80. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu ise Ergun Kalabak'ın sahibi olduğu, Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı, "Finesse" isimli at kazandı. 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan koşuya 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. Birinciye 865 bin liranın verildiği toplam 1 milyon 470 bin 500 lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Selim Kaya'nın yaptığı "Finesse" isimli at, 2.34.73'lik derecesiyle birinci oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, atın sahibi Ergun Kalabak kupasını, antrenörü Yasin Demirkıran ve jokeyi Selim Kaya'ya şiltlerini takdim etti.