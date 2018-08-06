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06 Ağustos 2018 14:24

Başkent’te cinayet

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir genç, sokakta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Başkent’te cinayet

06 Ağustos 2018 14:24


Edinilen bilgiye göre, olay, Haymana’nın Çaldağ Mahallesi Kemalpaşa Sokak’ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi.


İddiaya göre; Hüseyin Saraç ile askerden izne gelen N.T henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hüseyin Saraç ve N.T daha sonra Sağlık Ocağı’nın arka tarafında yer alan ağaçlık alana doğru giderek kavgaya tutuştu. Arbede esnasında bıçağını çeken N.T, Hüseyin Saraç’ı göğsünden ve bacağından bıçakladı.


Sabah saat 09.00’da Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden N.T, Hüseyin Saraç’ı bıçakladığını itiraf etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine giderek Hüseyin Saraç’ın cansız bedeniyle karşılaştı.


Gencin cenazesi kaldırılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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