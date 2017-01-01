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01 Ocak 2017 13:06

Başkent’te çıplak ayakla 2017’nin ilk eylemi

Başkent’te çıplak ayakla 2017’nin ilk eylemi

01 Ocak 2017 13:06

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) üyeleri, İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısını protesto etti. HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, tepkisini basın açıklamasını çıplak ayakla yaparak gösterdi.
Ankara’da 2017 yılının ilk eylemini gerçekleştiren HAKSEN üyeleri, saat 12.00’de Kızılay’daki Milli Piyango İdaresi önünde toplandı. Sendikanın 2017 yılındaki taleplerini duyurmak için eylem yapmayı planlayan grup, İstanbul Ortaköy’deki hain terör saldırısının ardından terör olaylarını protesto etme kararı aldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı. Grup adına basın açıklaması yapan HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, açıklamasını çıplak ayakla yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.



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