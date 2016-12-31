Başkent’te çocuklara ücretsiz kızak hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA Genel Müdürlüğü’nün Altınpark’ta çocuklar için oluşturduğu kayak alanında çocuklar karın keyfini doyasıya yaşadı.

Altınpark’ta çocuklar için oluşturulan ‘Şirin Köy’ün hemen yanına kurulan kayak alanında çocuklara ücretsiz kızak hizmeti sunuldu. Başkent’te okulların tatil olmasını fırsat bilen çok sayıda çocuk, aileleri ile kayarak karın keyfini çıkardı.

Yetkililer, etkinliğin kar yerde olduğu sürece devam edeceğini belirtirken, herkesi Altınpark’ta kurulan kayak alanına davet etti.