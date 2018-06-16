Başkent’te denetim minik zabıtalardan

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel’i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel, Çocuk Meclisi üyelerine bir de müjde verdi. Yücel, “Çocuk Meclisi üyeleri, 12. dönemden beri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte denetime çıkıyor. Yılda bir kez büyükleriyle beraber denetime çıkan çocuklarımız yaptıkları işi çok ciddiye alıyor. Bu da bizi son derece memnun ediyor” dedi.

AŞTİ’de denetime çıktılar

Tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Çocuk Meclisi üyelerinin denetim adresi AŞTİ oldu. Minikler, zabıta kıyafetlerini giyerek, Zabıta Şube Müdürü Fikret Taşkıran ve zabıta ekipleriyle birlikte AŞTİ’de esnaf denetimi yaptı. Bilinçli bir tüketici olabilmek için neler yapılmalı konusunda hem bilgi alan hem de uygulamalı olarak AŞTİ’deki büfe, pastane ve otobüs yazıhanelerini denetleyen Çocuk Meclisi üyeleri, esnaf ve vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Çocuk zabıtalar iş başında

AŞTİ’yi baştan aşağı denetleyen çocuk zabıtalar, denetim sırasında önce ruhsat kontrolü yaptılar sonra da özellikle ambalajlı ürünlerde son kullanım tarihi geçen gıdaları kontrol ettiler. Minik zabıtalar, son kullanma tarihi geçen ürünleri tespit ederek, imha edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması uyarısında bulundular. İşlerini büyük bir ciddiyetle yapan minikler ayrıca peronlarda yola çıkmayı bekleyen otobüslerin içinde koltuk düzeni kontrolü başta olmak üzere hareket saati ile ikramlık gıda ürünlerinin ambalajlı olup olmadığını da denetlediler. Minik zabıtalar son olarak yolculara ait bagajlarda bagaj fişi denetimi de yaptılar.