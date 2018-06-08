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08 Haziran 2018 22:40

Başkent’te depo hırsızları polisin sıkı takibi sonucu yakalandı

Ankara’da bir iş yerinin deposundan 1 milyon TL tutarında malzeme çalan şahıslar, polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu, çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Başkent’te depo hırsızları polisin sıkı takibi sonucu yakalandı

08 Haziran 2018 22:40


Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesinde depo olarak kullanılan bir yerden, 1 milyon TL değerinde 20 bin pijama takımı ve 10 bin çift ayakkabı çalınması olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda depoyu 5 kişinin kamyonet kiralayarak soyduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, çalınan malzemeler de ele geçirildi. 1 milyon TL tutarındaki malzemeleri sahibine teslim eden ekipler, hırsızlık zanlısı 5 şahsı ise adli mercilere sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan şahıslar, adli kontrol kaydıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalarda ise Altındağ ilçesi Ulus mevkisinde bulunan otobüs duraklarında otobüse biniş aşamasında oluşan kargaşadan yararlanıp cep telefonu çalan Aydın T.’nin, emniyet mensuplarının takibi ile tespit edilerek yakalandığı bildirildi.


Telefonunun çalındığının farkına varan mağdur vatandaş ve otobüste bulunan diğer yolcular tarafından linç edilmek üzereyken emniyet mensupları tarafından kurtarılan yankesici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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