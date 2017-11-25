Başkent’te dere yatağında ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde Şehit Fahrettin Poyraz Sokağı ile 1193 Sokak arasında bulunan Hatip Çayı’na akan dere yatağında sabah saatlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin annesiyle birlikte yaşayan ve emekli Ahmet Telli (53) olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan Ahmet Telli’nin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset, savcının ilk incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Telli’nin kesin ölüm nedeninin yapılan otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.