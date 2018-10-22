Başkent'te dilenci operasyonu

Başkent'te zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan çoğu Suriyeli yaklaşık 15 dilenci, toplama merkezlerine götürüldü.

Başkent'te Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca Asayiş Çocuk Şube ve ilçe zabıta ekiplerinin de desteğiyle 5 merkez ilçe ile Sincan ve Etimesgut ilçelerinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İşlek kavşaklarda bebekleriyle duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapan çoğu Suriyeli yaklaşık 15 dilenci yakalandı. Özellikle daha işlek olan Turan Güneş, Oran Kavşağı, Mevlana Bulvarı, Ulus gibi bölgelerde operasyonlar yoğunlaştırıldı. Polis ve zabıta ekiplerini gören dilenciler, ekiplerle adeta köşe kapmaca oynadı. Ekipleri peşlerinden koşturan dilenciler, yakalanmaktan kurtulamadı. Kimi kirasını ödemek için, kimi ise çocuğunun karnını doyurmak için dilencilik yaptığını ileri sürdü. Bazı dilenciler ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Vatandaştan Zabıta'ya tam destek

Öte yandan Zabıta ekiplerinin uygulamasını gören bir vatandaş ise uygulamanın çok yerinde olduğunu ve bu konuda Zabıta ekiplerini sonuna kadar desteklediğini belirtti

Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan dilenciler, Ulus'ta bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 100. Yıl Dilenci Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada dilencilere kimlik tespiti yapılarak, üzerilerinde bulunan paralara el konuldu. Ayrıca kimsesiz olan çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne ait yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.