Başkent'te dolmuş kazası: 10 yaralı

Başkent'te dolmuş ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Özevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvedik Caddesi üzerinde seyreden S.K. yönetimindeki 06 J 0465 plakalı dolmuş, cadde üzerindeki bir benzinlikten çıkan yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

10 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye erleri de araçta sıkışan otomobil sürücüsünü kurtarmak için çalışmalara başladı. Kaza neticesinde yaralanan dolmuşta bulunan 9 kişi ile otomobil sürücüsü tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü şahidi bir vatandaş, otomobilin benzinlikten kontrolsüz bir şekilde çıktığını belirterek, "Dolmuşun çok hızlı olduğunu düşünmüyorum. Otomobil hiç durmadan yola çıktı. Dolmuşçu frene bastı ama arabaya vurdu" dedi.