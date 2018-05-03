Başkent’te drift dehşeti

Aracın hurda yığınına döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demet 12. Cadde üzerinde drift atan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arabayı tekrar toparlayamayan sürücü, kontrolsüz şekilde karşı şeride girdi. Tek kapılı araç, yol üzerinde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen aracı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.