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13 Eylül 2017 13:41

Başkent’te düğün yolunda feci kaza: 5 ölü

İstanbul’dan Kahramanmaraş’a düğüne giden 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Başkent’te düğün yolunda feci kaza: 5 ölü

13 Eylül 2017 13:41

Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Çamlıdere ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kahramanmaraş’taki bir düğününe giden Oktay Aslantaş (48) yönetimindeki 41 YL 957 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde bulunan Ahmet E. yönetimindeki 01 ZF 404 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Oktay Aslantaş ile otomobil içinde bulunan Sara (53), Seda (19), Selma (30) ve Cemal (61) Aslantaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tır sürücüsü Ahmet E.’yi gözaltına alırken, başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.




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