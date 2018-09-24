İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te ev yangını

Ankara’da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ankara'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle daireler dumanla kaplandı. Yoğun dumana maruz kalan vatandaşlar, kendi imkanları ile binayı tahliye ettikten sonra itfaiyeye ihbarda bulundu.


Kısa süre içinde adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenenler olabileceği ihtimaliyle tedbir amaçlı hazır bekledi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu yangın, çevre binalara sirayet etmeden kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.