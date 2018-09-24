Başkent'te ev yangını

Ankara'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle daireler dumanla kaplandı. Yoğun dumana maruz kalan vatandaşlar, kendi imkanları ile binayı tahliye ettikten sonra itfaiyeye ihbarda bulundu.

Kısa süre içinde adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenenler olabileceği ihtimaliyle tedbir amaçlı hazır bekledi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu yangın, çevre binalara sirayet etmeden kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.