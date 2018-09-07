Diğer
Kategoriler
07 Eylül 2018 18:04

Başkent’te feci cinayet: Önce sevgilisini öldürdü sonra kafasına sıktı

Başkent’te bir kişi, sevgilisini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Başkent’te feci cinayet: Önce sevgilisini öldürdü sonra kafasına sıktı

07 Eylül 2018 18:04


Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Korkut Reis Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret U. (68), sevgilisi Jale Ç. ile birlikte Hanımeli Sokak’ta bulunan bir kafeye geldi. İkili kafade bir süre sohbet ettikten sonra tartışmaya başladı.


Nusret U., alevlenen tartışma sonucu belindeki silahı çıkararak, sevgilisi Jale Ç.’ye 3 el ateş etti. Kafedeki müşteriler korkuyla dışarı kaçarken, Nusret U., daha sonra silahı kendisine yöneltti. Nusret U., silahı ateşleyerek intihar ederken, kafe sahibi durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.


Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kendi kafasına sıkan Nusret U.’nun öldüğünü belirlerken, yerde hareketsiz yatan Jale Ç.’ye kalp masajı yapmaya başladı. Jale Ç., sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de etrafta çevre güvenliği alarak durumu, Olay Yeri İnceleme Birimi’ne bildirdi.



Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı


İnceleme ekipleri, olayda kullanılan silahla birlikte tüm delilleri titizlikle toplayarak durumu savcıya bildirdi. Sevgili olan Nusret U. ve Jale Ç.’nin cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç