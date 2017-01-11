Başkent’te feci kaza: 1 ölü

Başkent’te kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin asansör kısmına çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Eskişehir yolu çıkış istikameti 15. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 06 EEP 10 plakalı otomobil sürücüsü Efe Erkan Polat’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaya üst geçidinin asansörüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Otomobilde bulunan sürücü Polat, araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası sürücü Efe Erkan Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat’ın Başkent Üniversitesi Hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.