Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 22:10

Başkent’te feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Başkent’te feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

07 Ağustos 2018 22:10


Kaza, akşam 18.00 sularında Nallıhan Ankara karayolunun 25. kilometresi Atça Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nallıhan’dan Beypazarı’na gitmekte olan Özkan Sert yönetimindeki 14 AS 953 plakalı otomobil, Atça Mahallesi yol ayrımına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda taklalar atarak tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan üç kişiden Özkan Sert ve Zekeriya Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti, yaralı Selahattin Tekin’i ise ilk müdahalesini yaparak ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.


Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç