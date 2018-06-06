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06 Haziran 2018 10:53

Başkent’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Kazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, aracın arka koltuğunda oturan 2 çocuk ise ağır yaralandı.

Başkent’te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

06 Haziran 2018 10:53


Kaza, Ankara’nın Kazan ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TF 0504 plakalı otomobille İstanbul’dan Ankara’ya gelen Selda isimli kadın, Kazan ilçesi Ovarlar Kavşağı’ndaki ışıklarda duran 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altında sıkışan otomobili gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Otomobilde kanlar içinde kalan Selda (43), Hatice (62), Derin (8) ve Deniz’i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ön koltukta oturan sürücü Selda ve yanında oturan annesi Hatice’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Arka koltukta oturan ve ağır yaralanan sürücünün 2 çocuğu ise en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak olay yerinde önlem alırken, cenazeler araçtan çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri, aracın ön tarafında sıkışan 2 kişinin cenazelerini çıkardı. Anne kızın cenazeleri cenaze aracına konularak götürüldü. Kazada ağır yaralanan 2 çocuğun ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle kontrollü verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazada otomobilin üst kısmının koptuğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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