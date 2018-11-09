Başkent'te feci kaza: 4 yaralı

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pinarbasi Mahallesi 116. 121. sokak kesişiminde sürücülerinin kimliği henüz belirlemeyen iki servis aracı çarpıştı. Kazanın ardından 06 BL 3166 plakalı anaçta yangın çıktı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yanan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri olay yerine inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.