Başkent’te gece kartalları yemin etti

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 175 gece bekçisi, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda yemin ederek görevlerine başladı. Törene, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet mensupları ve bekçi yakınları katıldı.

Şehrin dört bir yanında, sabah saatlerine kadar görev yapacak bekçiler, özellikle asayiş olaylarıyla mücadele edecek. Her mahallede en az iki kişi olmak üzere devriye atacak olan bekçiler, Özel Harekat polislerince eğitildi.

Göreve başlamaya hak kazanan bekçiler, şerefli bir mesleği hakkıyla yapacaklarını belirtti.