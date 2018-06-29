Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 17:31

Başkent’te gece kartalları yemin etti

Ankara’da mahalle aralarında görev yapacak olan gece bekçileri diplomalarını alarak yemin etti.

Başkent’te gece kartalları yemin etti

29 Haziran 2018 17:31


Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak 175 gece bekçisi, Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu’nda yemin ederek görevlerine başladı. Törene, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet mensupları ve bekçi yakınları katıldı.


Şehrin dört bir yanında, sabah saatlerine kadar görev yapacak bekçiler, özellikle asayiş olaylarıyla mücadele edecek. Her mahallede en az iki kişi olmak üzere devriye atacak olan bekçiler, Özel Harekat polislerince eğitildi.


Göreve başlamaya hak kazanan bekçiler, şerefli bir mesleği hakkıyla yapacaklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç