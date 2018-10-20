Başkent'te gecekondu yangını

Başkent'te 2 katlı gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Plevne Mahallesi Şayak Sokak'ta bulunan 2 katlı gecekondunun 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında dumanı fark eden ev sahipleri, kendilerini dışarıya atarken durumu ilgililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bir vatandaşı ambulansta tedaviye aldı.

İtfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, gecekondunun ikinci katı küle döndü. Dumandan etkilenen vatandaşın durumunun ise ciddi olmadığı öğrenildi.