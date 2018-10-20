İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te gecekondu yangını

Başkent’te 2 katlı gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Başkent'te 2 katlı gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, saat 10.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Plevne Mahallesi Şayak Sokak'ta bulunan 2 katlı gecekondunun 2'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında dumanı fark eden ev sahipleri, kendilerini dışarıya atarken durumu ilgililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bir vatandaşı ambulansta tedaviye aldı.


İtfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, gecekondunun ikinci katı küle döndü. Dumandan etkilenen vatandaşın durumunun ise ciddi olmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.