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30 Aralık 2016 21:32

Başkent’te güvercinler açık arttırmada

Başkent’te güvercinler açık arttırmada

30 Aralık 2016 21:32

Ankara’da taklacı güvercinler, açık arttırma ile yeni sahiplerini buldu.
Türkiye Tüm Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyonu, 2017 yılının yarışmaları başlamadan önce düzenledikleri açık arttırma ile taklacı güvercinleri, yeni sahipleriyle buluşturdu. Federasyon Başkanı Ayhan Ataman’ın sunumu ile gerçekleştirilen açık arttırmada, görücüye çıkan güvercinler, 450 ile bin TL arasındaki fiyatlardan satıldı.
Aynı merak için bir araya gelen bir topluluğun oluşturduğu bir federasyon olduklarını kaydeden Ataman, “25, 30 yıl önce biz Ankara’da dernekleşmeye başladık. Toplamamızın amacı kuşçu arkadaşların aynı merak için bir araya gelmeleriydi. Birbirine destek vermeleri, yardımlaşmaları amacıyla bir araya geldik. Yaklaşık 10 yıldır federasyon olarak çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinde yarışmalar düzenliyoruz. Kuşçuluğun kalitesini daha yüksek yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Amaç kuşçu arkadaşların bir arada olmalarını sağlamak, nesli kaybolan kuşlara bu binalaşmanın içinde sahip olamaya çalışıyoruz. Çünkü binalar yapıldıkça kuşçuluk bitiyor. Yeni gelen neslin bu merakı kaybetmemesi için denek ve federasyon faaliyetleri içinde bu işi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehit ailelerine bağış yapmak istiyoruz”
Türkiye genelinde kuşçu yarışmaları düzenlediklerini ifade eden Ataman, “Taklacı oyun kuşları üzerine. Bizim derneğimiz oyun kuşları meraklılarına yarışmalar düzenliyor. 2017 yılında yeni yarışmalarımızı başlatıyoruz. Bu yılki gelirimizden şehit ailelerine bağış yapmak istiyoruz” dedi.
Güvercin beslemenin bir hobi olmaktan çıkıp ticari bir sektöre dönüştüğünün altını çizen Ataman, “Ben 50 yaşındayım, yaklaşık 40 yıldır güvercin besliyorum. Daha önce masa tenisiyle uğraşıyordum. Milli de oldum. Onun yanı sıra bu bir meraktı. Daha sonra merak olmaktan çıkıp ticarete dönüştü. Bu birçok insanın gelir kapısı. 5 bin 10 bin liraya güvercinler var, çoğu insan bu işten ekmek yiyor. Yaklaşık 20 yıldır bu işin hem ticaretiyle hem de başkanlığıyla uğraşıyorum. Bir sektör haline geldi yani. Bu sene Türkiye’nin her yerinden katılım oldu. Ağrı, Erzurum gibi yerlerden katılan arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.



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