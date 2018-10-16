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Başkent'te hareketli anlar

Başkent’te TBMM yakınında ’dur’ ihtarına uymayan traktörlü şahıs vurularak durduruldu.

Başkent'te TBMM yakınında 'dur' ihtarına uymayan traktörlü şahıs vurularak durduruldu.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri TBMM yakınında bir traktörü durdurmak istedi. Durmayan traktör araçlara çarparak ilerledi. Bunun üzerine polis ekipleri traktör sürücüsünü vurarak durdurdu. İsminin Aydın S. (45) olduğu öğrenilen şahsın Ankara'nın Beypazarı ilçesinden geldiği ve İsrail Büyükelçiliğine saldırmak istediği önü sürüldü.

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