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Başkent'te hayatın durduğu an

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümünde Başkent'te hayat adeta durdu.


Kızılay'da saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte otomobillerinden inen vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Görevli polisler ise selam durdu. 10 Kasım için Hatay'dan Ankara'ya gelen bisiklet kafilesi de Ata'ya selem duran vatandaşların arasında yer aldı. 5 gündür pedal çevirdiklerini belirten bisikletçiler, Kızılay Meydanı'ndaki saygı duruşunda bulunmasının ardından, Atatürk'ün ebedi ikametgahı Anıtkabir'e geçti.

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