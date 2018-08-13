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13 Ağustos 2018 06:29

Başkent’te iki grup arasında taşlı sopalı kavga

Ankara’da iki grup arasında laf atma tartışması nedeniyle çıkan arbede, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırıldı.

Başkent’te iki grup arasında taşlı sopalı kavga

13 Ağustos 2018 06:29


Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede karşılaşan iki kişi arasında laf atma tartışması yaşandı. Giderek şiddetlenen tartışma tarafların yakınlarının da katılması üzerine alevlendi. Ağız dalaşıyla başlayan gerginlik, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirlerini darp etti.


Çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırılan kavgada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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