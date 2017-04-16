Başkent’te ilk oylar sandığa atıldı

Ankara’da, halk oylaması saat 08.00 itibariyle başladı.

Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için halk oylaması saat 08.00’de başladı. Başkentli seçmenler, saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecek. İl genelinde kurulan 10 bin 336 sandıkta, 3 milyon 853 bin 894 kişi oy kullanacak.

Oy verme saatleri

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te oy verme saatleri 07.00-16.00; diğer illerde ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta 55 milyon 319 bin 222 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İstanbul 10 milyon 518 bin 057 kişi ile en fazla seçmen sayısına sahip il olurken, Bayburt 56 bin 885 kişi ile seçmen sayısı en az olan il oldu.

Liderler nerede oy kullanacak?

Referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da, TBMM Başkanı İsmail Kahraman Ankara’da, Başbakan Binali Yıldırım İzmir’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara’da oy kullanacak. (OED-FT)