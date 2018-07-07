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07 Temmuz 2018 21:24

Başkent’te inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara’da bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Başkent’te inşaatta göçük: 3 ölü, 1 yaralı

07 Temmuz 2018 21:24


Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut’ta meydana geldi. Edinilen göre, Şehit Celal İşen Caddesi üzerinde bulunan bir özel okulun inşaatında binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme yaşandı. Tonlarca ağılıktaki beton yığını büyük bir gürültüyle çökerken, şantiye alanında çalışan 4 işçi enkaz altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler, göçük altında kalan mesai arkadaşlarının yardımına koştu.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için hemen işe koyulan ekipler, hummalı bir çalışmanın ardından işçilere ulaştı. Nihat Kılıç, Muzaffer Kılıç ve ismi belirlenemeyen yabancı uyruklu bir işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralı halde enkaz altından çıkarılan Orhan Kılıç ise sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı işçi olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek kapattı. Gürültüyü durarak gelen mahalle sakinleri, kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. İkinci bir göçük tehlikesine karşı vatandaşlar, polis ekiplerince enkazdan uzak durmaları konusunda uyarıldı.


Konu ile ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Etimesgut İlçesi Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana gelmiştir. Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kalmıştır. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılmış ve 1 işçi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.


Olay hakkında soruşturma sürüyor.




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