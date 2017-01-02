Başkent’te İstanbul’daki terör saldırısı protesto edildi

Başkent’te bazı konfederasyon ve sivil toplum kuruluşu üyesi bir grup, İstanbul’daki terör saldırısını protesto etti.

Başkent’te İstanbul’daki 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını protesto etmek isteyen DİSK, KESK, TMMOB, TTB üyesi bir grup, Güvenpark’ta toplanmak istedi. Burada toplanmalarına izin vermeyen polis ekipleri, grubu Yüksel Caddesi’ne yönlendirdi. Burada bir basın açıklaması yapan grup, olaysız şekilde dağıldı. Polis ekipleri eylem boyunca grup etrafında güvenlik önlemleri aldı.