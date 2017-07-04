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04 Temmuz 2017 14:42

Başkent’te izinsiz eyleme polis müdahalesi: 4 gözaltı

Başkent’te KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için izinsiz eylem yapan gruba polis müdahale etti.

Başkent’te izinsiz eyleme polis müdahalesi: 4 gözaltı

04 Temmuz 2017 14:42

Olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Başkent’te Karanfil Caddesi üzeride toplanan bir grup eylemci, KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra bir süredir tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için eylem yapmak istedi. Cadde üzerinde toplanan gruba polis ekipleri, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu, eyleme son vermemeleri durumunda müdahale edileceği yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahaleyle bölgeden uzaklaştırılan grup, tekrar aynı noktaya gelince polis ekipleri gözaltı işlemlerine başladı. Olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.




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