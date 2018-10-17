İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara’da bir dolmuşun arkasına kurduğu düzenek yardımıyla seyyar şekilde gezerek kaçak akaryakıt satan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da bir dolmuşun arkasına kurduğu düzenek yardımıyla seyyar şekilde gezerek kaçak akaryakıt satan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 bin 202 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde Kahramankazan ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapan D.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Harekete geçen ekipler, D.Ö.'yü takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şahsın İmrendi Mahallesi'ndeki bir barakadan santrifüj desteğiyle 33 D 6407 plakalı dolmuşun arka kısmındaki fiber tanka akaryakıt çektiği belirlendi. Şahsın akaryakıtları seyyar şekilde dolaşarak özellikle kamyon sürücülerine sattığını belirleyen Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla D.Ö.'yü gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin 202 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan D.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem başlatılırken, zanlının aynı suçtan 9 adet kaydının olduğu belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.