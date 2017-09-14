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14 Eylül 2017 16:35

Başkent’te kaçak et operasyonu

Başkent’te Cevizlidere Mahallesi’nde "174 Alo Gıda" hattına yapılan bir ihbar sonucu gerçekleştirilen operasyonda 1 tonu aşkın kaçak ve kokuşmuş et ele geçirildi.

Başkent’te kaçak et operasyonu

14 Eylül 2017 16:35


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri, 174 Alo Gıda hattına yapılan ihbarla harekete geçerek, Dikmen Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde’de bulunan bir adrese baskın gerçekleştirdi. Vitrin camına film yapıştırılmış olduğu için dışarıdan görünmeyen ve sürekli kapalı tutulan, tabelasız ve işletme onaysız dükkana giren ekipler, iş yerinde 1 tonu aşkın kaçak et bulunduğunu tespit etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veterinerleri, kaçak etler üzerinde ısı ölçerle yaptıkları fiziksel muayenede damga ve mühür bulunmayan kaçak karkas etlerin kokuşmuş durumda olduğunu tespit ettiler. Kaçak etler Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından teslim alınarak imha edilirken, iş yeri de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri tarafından mühürlendi.




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