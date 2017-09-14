Başkent’te kaçak et operasyonu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri, 174 Alo Gıda hattına yapılan ihbarla harekete geçerek, Dikmen Cevizlidere Mahallesi 1256. Cadde’de bulunan bir adrese baskın gerçekleştirdi. Vitrin camına film yapıştırılmış olduğu için dışarıdan görünmeyen ve sürekli kapalı tutulan, tabelasız ve işletme onaysız dükkana giren ekipler, iş yerinde 1 tonu aşkın kaçak et bulunduğunu tespit etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veterinerleri, kaçak etler üzerinde ısı ölçerle yaptıkları fiziksel muayenede damga ve mühür bulunmayan kaçak karkas etlerin kokuşmuş durumda olduğunu tespit ettiler. Kaçak etler Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından teslim alınarak imha edilirken, iş yeri de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekipleri tarafından mühürlendi.