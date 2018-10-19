Başkent'te kaçak kozmetik ürünü operasyonu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilerek piyasaya sürülen binlerce kişisel bakım ve kozmetik ürün ele geçirildi. Ayrıca ürünleri piyasaya süren 2 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde, Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde, gümrük kaçağı kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satıldığını tespit etti. Bunun üzerine bir çalışma başlatan ekipler, ürünlerin saklandığı deponun yerini de belirledi. Alınan yasal izinlerden sonra düzenlenen operasyonda ürünleri satan A. D. ve A. P. gözaltına alındı.

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Malum ürünlerin saklandığı depoda arama yapan ekipler, 17 bin 394 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün ele geçirdi. Olayla ile ilgili olarak haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan A. D. ile A. P. emniyetteki ifadelerinden sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.