Başkent’te Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

İftarın ardından Kocatepe Camii’ne koşan vatandaşlar, İslam alemi ve Türkiye’nin geleceği için Allah’a el açacaklarını ifade etti.

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’nde Ankaralılar, camilere akın etti. Geceyi namaz kılıp, dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini daha yoğun yaşamak için özellikle şehrin büyük camilerini tercih etti. İftarın ardından Kocatepe Camii’ne koşan vatandaşlar, İslam alemi ve Türkiye’nin geleceği için Allah’a el açacaklarını ifade etti. Şehirdeki pek çok caminin avlusuna stant kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Geceyi Kocatepe Camii’nde geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ayşe Kara, “Çok güzel bir duygu, Allah nice nice Kadir Geceleri yaşamayı nasip etsin herkese. Şu an burada olmak çok mutluluk verici. Ailecek geldik buraya, bebeğimiz de koşturuyor şu anda burada” şeklinde konuştu.

İftarın ardından arkadaşlarıyla birlikte manevi atmosferi yaşamak için namaza geldiğini kaydeden Menderes Ergun ise, “Tarif etmek zor. Dostlarımızla birlikte geldik, ibadetimizi yapacağız. İçimden geçenleri Allah’a dökeceğim. Arkadaşımla birlikte iftarımızı yaptık, ardından buranın atmosferinden istifade edebilmek için geldik. Bayramda da anne babamızı ziyaret edeceğiz” dedi.

Van’dan Ankara’ya gelip gecenin manevi havasını tatmak istediğini söyleyen Çetin Karakoç isimli engelli vatandaş, “Van’dan bu geceyi idrak etmek için geldik buraya. Burayı merak ettik, çok güzel bir yer. Buradan herkesin Kadir Gecesini kutluyorum. Bütün engellilere selam söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte camiye akın eden vatandaşlar, Kocatepe Camii’ni hıncahınç doldurdu. İçeride yer bulamayan bazı vatandaşlar, kapı önünde teravih namazını kıldı.