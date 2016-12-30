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30 Aralık 2016 13:30

Başkent’te karla mücadeleye devam

Başkent’te karla mücadeleye devam

30 Aralık 2016 13:30

Başkent’te etkisini sürdüren ve dün gece saatlerinden itibaren sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışına karşı mücadele çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm ana arter, cadde ve bulvarları trafiğe açık tutuyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar’dan Nallıhan’a, Polatlı’dan Kızılcahamam’a kadar merkez ve çevre ilçeler dahil toplam 25 ilçede karla mücadele ediyor. Yetkililer, Başkent’te ana arter, cadde ve bulvarları trafiğe açık tutmak için sabaha kadar kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığını belirterek, trafiğe kapalı ana arter, cadde ve bulvar bulunmadığını söylediler. Kar yağışının aralıksız devam etmesi nedeniyle cadde ve bulvarlarda tekrar tekrar kar küreme çalışması yapmak durumunda kaldıklarını belirten yetkililer, “Sabah trafiğin yoğun olduğu pik saatlerde araçların kayması sonucu bazı yollarda yoğunluk ve sıkışıklık yaşandı. Halen tüm ana arter, cadde ve bulvarlar trafiğe açık tutuluyor” diye konuştular.
Yetkililer, kar yağışının Ankara genelinde halen devam ettiğini, ilçelerde de ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü söylediler. Büyükşehir yetkilileri, sıkıntı yaşanmaması için Başkentlilerden zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını ve kabak lastiklerle yola çıkarak akışı engellememelerini istediler.



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