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24 Temmuz 2018 11:16

Başkent’te katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki köprü inşaatının ayağına çarptı.

Başkent’te katliam gibi kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

24 Temmuz 2018 11:16

Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil Kırıkkale’den Ankara’ya seyir halindeyken saat 08.30 sıralarında Lalahan mevkiinde sürücüsü Burak Y.’nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprü inşaatının ayak kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurda yığınına döndü. Yoldan geçen vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobil içerisinde sıkışan Mahbup Y. (63), Zeki Y., (64), Burcu Y. G. (32) ve sürücü Burak Y.’yi bir türlü çıkaramayınca durumu ilgili yerlere bildirdi.



Aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi


Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yolu bir süreliğine trafiğe kapatırken, itfaiye erleri de araçta sıkışan 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise aynı aileden 4 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.



Aile yakınları sinir krizi geçirdi


Durum ekipler tarafından aile yakınlarına bildirildi. Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerden sonra cenaze aracıyla Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, belli bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü şekilde verildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.




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