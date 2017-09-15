Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 15:12

Başkent’te kimyasal madde üretimi yapılan binada patlama: 3 yaralı

Başkent’te kimyasal madde üretimi yapılan 3 katlı binanın en alt katında patlama meydana geldi.

Başkent’te kimyasal madde üretimi yapılan binada patlama: 3 yaralı

15 Eylül 2017 15:12

Patlama neticesinde yanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koza Sokak’taki 3 katlı binanın en alt katında kimyasal madde üretimi yapıldığı esnada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken, demir parmaklıklar yerinden koptu. Patlama esnasında çeşitli yerlerinden yanan 3 kişi can havliyle kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar, yanan şahısları yangın tüpü ile söndürürken bir yandan da durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yanarak yaralanan Burhan Onur K., Cemal Ş. ve Mustafa G.’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralanan şahısların yanan elbiseleri ve ayakkabılarının etrafta olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde söndürme çalışmaları yürütürken, polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alarak etrafa emniyet şeridi çekti.


Görgü şahitleri, patlama sesi duyduklarını, dışarıya çıkmalarıyla birlikte 3 kişinin yanmış olduğunu gördüklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç