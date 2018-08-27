Başkent’te korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangına 25 itfaiye aracıyla 35 itfaiye eri müdahale etti.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzcibaşı Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Duman ve alevleri fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi.

25 itfaiye aracı ile 35 kişilik itfaiye eri 1 saat müdahale etti

Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, binada mahsur kalanların olması ihtimaline karşı apartmanda arama yaparken, bir yandan da alevlerin yükselmesinden dolayı olay yerine çok sayıda destek ekip istedi. Ayrıca polis ekipleri sokağa çıkan tüm yollara güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, doğalgaz ekipleri de gaz akımını kesti. Yaklaşık 25 itfaiye aracı ve 35 kişilik itfaiye erinin 1 saatlik uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 4 kişiyi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra en yakın hastanelere kaldırdı.

Çatısı alev alev yanan binada oturan vatandaşlar, “Asansör boşluğundan bir ses geldi. Daha sonra biranda camlar patladı. O sırada hafif bir duman çıktı daha sonra çatı biranda alev aldı. Alevler çok fenaydı” dedi.

Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından binada maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.